Outlast 2 non sarà più bandito in Australia, il gioco uscirà senza censure

La scorsa settimana vi abbiamo parlato del ban diin Australia, l'ente che si occupa di classificare i videogiochi nel paese aveva negato qualsiasi classificazione, impedendo al gioco di arrivare nei negozi. Oggi però le cose sono cambiate earriverà in Australia con il bollino 18+, come facilmente prevedibile.

La commissione ha infatti rivalutato attentamente il gioco, segnalando come Outlast 2 presenti scene di violenza esplicita senza però mostrare nudità eccessive o inneggiare all'uso di droghe, rappresentazioni non permesse in alcun modo nei contenuti d'intrattenimento destinati al mercato australiano.

Red Barrels Games si dichiara soddisfatta della nuova classificazione e specifica che nessuna scena è stata eliminata per ottenere il rating, Outlast 2 uscirà in tutto il mondo in versione priva di censure. Il gioco sarà disponibile dal 25 aprile su PlayStation 4, Xbox One e PC, in vendita singolarmente o come parte del pacchetto Outlast Trinity.