Outlast 2: pubblicato un video con 10 minuti di gameplay

Polygon ha pubblicato recentemente un nuovo video di Outlast 2 che mostra dieci minuti del gameplay del survival di, in arrivo a fine mese. Il filmato permette di dare uno sguardo alle principali meccaniche e di scoprire le novità apportate alla formula di gioco.

Outlast 2 sarà disponibile dal 25 aprile in formato digitale su PC, Xbox One e PlayStation 4 oppure in formato retail nel bundle Outlast Trinity, che include l'originale Outlast, il DLC Whistleblower e il sequel, Outlast 2. Gli sviluppatori hanno recentemente confermato che il gioco non ha subito tagli di alcun tipo e arriverà in tutto il mondo in versione non censurata.