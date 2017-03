Outlast 2 uscirà il 25 aprile, annunciato il bundle Outlast Trinity

annunciano oggi un accordo di distribuzione per, un bundle fisico che include il prossimoe i contenuti scaricabili

Outlast Trinity sarà disponibile dal 25 aprile per PlayStation 4, Xbox One e PC, lo stesso giorno in cui Outlast 2 verrà lanciato in tutto il mondo sulle piattaforme digitali.



"Red Barrels si è fatta un nome nel genere dei survival horror con l’originale Outlast,” ha dichiarato Kevin Kebodeaux, Senior Vice President, Sales, Americas, Warner Bros Interactive Entertainment. “Non vediamo l’ora di lavora più a stretto contatto con questo grande gruppo di sviluppatori per portare Outlast Trinity ai giocatori di tutto il mondo". "Siamo stati fortunati di avere una così straordinaria base di fan e niente di questo sarebbe stato possibile senza il loro supporto,” ha dichiarato il co-cofondatore di Red Barrels Philippe Morin. “Fin da quando abbiamo pubblicato Outlast nel 2013 una delle maggiori richieste è stata quella di avere una copia fisica del gioco, così siamo davvero elettrizzati di poter dare ai giocatori l’intera serie in un bundle di puro terrore."



Outlast 2 è un nuovo contorto viaggio nei meandri della mente umana e dei suoi oscuri segreti. Blake Langermann, un cameraman che lavora con sua moglie Lynn, deve prendere ogni sorta di rischio e scavare a fondo per scoprire delle storie che nessun altro ha mai avuto il coraggio di toccare. Seguendo una pista fatta di indizi che si dipana da quello che sembra l’impossibile omicidio di una donna incinta conosciuta come Jane Doe, l’indagine li porta molte miglia all’interno del deserto dell’Arizona in un’oscurità così buia che nessuna luce può illuminare, dove la corruzione è così profonda che impazzire può essere l’unica cosa sana da fare,. L’originale Outlast è stato pubblicato nel 2013 ed è ambientato nelle remote montagne del Colorado dove l’orrore aspetta all’interno del manicomio di Mount Massive. Una casa per la malattia mentale da tempo abbandonata, il manicomio di Mount Massive è stato recentemente riaperto dal settore ‘ricerca e carità’ della multinazionale Murkoff Ciorporation che ha iniziato ad operare nel più stretto segreto. Seguendo un indizio fornitogli da una fonte anonima, il giornalista indipendente Miles Upshur penetra nell’edificio e ciò che scopre corre sulla sottile linea che separa igione, natura e qualcosa di completamente altro. Una volta all’interno la sua unica speranza di fuga è la terribile verità che si nasconde nel cuore di Mount Massive.



Outlast Whistleblower è il DLC che racconta la storia che si svolge prima e dopo gli eventi narrati in Outlast per mostrare il capitolo finale della storia del manicomio di Mount Massive. I giocatori vestono i panni di Waylon Park, un ingegnere del software che lavora per la Murkoff che si identifica con le povere anime rinchiuse nell’edificio. Attizata dalla sua rabbia, la situazione è pronta per svelare il cuore marcio di Mount Massive.