Outlast 2: Video Recensione del nuovo gioco horror di Red Barrels Games

riesce nella difficilissima impresa di superare il proprio predecessore sotto quasi tutti gli aspetti. In virtù dei temi trattati all’interno dell’avventura, si tratta di un gioco senza dubbio adatto solo a un pubblico non particolarmente sensibile o impressionabile.

Al netto di una realizzazione tecnica eccellente e di una trama ben raccontata, Outlast 2 trova il suo unico punto debole in un gameplay semplice ed un po’ troppo lineare. Resta comunque un’opera assolutamente imperdibile per tutti gli amanti del precedente episodio, capace persino di dettare nuovi standard per il genere dei survival horror.