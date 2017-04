esce oggi in formato digitale e nei negozi come parte del bundle. Da qualche ora la stampa internazionale ha iniziato a pubblicare le prime recensioni del gioco, il quale è stato accolto in maniera tendenzialmente positiva, anche se non mancano critiche negative.

In linea generale, Outlast 2 viene considerato un buon gioco, anche se troppo simile al suo predecessore. Tra i primi voti troviamo quelli di PC Gamer (85/100), IGN.com (83/100), Hardcore Gamer (80/100), Destructoid (80/100), GameInformer USA (78/100), Polygon (75/100), GameSpot USA (70/100), GamesRadar Plus (50/100) e Twinfinite (60/100).

Nel momento in cui scriviamo, il voto su Metacritic è pari a 77/100. Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra recensione di Outlast 2.