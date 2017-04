sta per arrivare nei negozi e per l'occasione gli sviluppatori dihanno pubblicato il trailer di lancio del gioco e della raccolta, oltre a nuove immagini del secondo capitolo.

Outlast 2 sarà disponibile dal 25 aprile in formato digitale su PC, Xbox One e PlayStation 4 oppure in formato retail nell'esclusiva collection Outlast Trinity che include l'originale Outlast, il DLC Whistleblower e Outlast 2, disponibile nei negozi dallo stesso giorno.

In apertura trovate il trailer di lancio di Outlast 2 e Outlast Trinity mentre in calce alla notizia sono disponibili nuovi screenshot del secondo episodio della saga.