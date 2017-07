Team 17 ha annunciato chesarà disponibile sua partire dal 27 luglio. Questa versione include il gioco e i DLCe sfrutterà i vantaggi dell'HD Rumble.

Per celebrare l'occasione è stato inoltre pubblicato un breve trailer di lancio, che trovate in apertura di notizia, che ci offre un piccolissimo assaggio del titolo. Overcooked propone un'esperienza pensata per la co-op in cui una squadra di cuochi dovrà collaborare allo scopo di preparare le pietanze richieste dai clienti. Se il gioco ha suscitato il vostro interesse e volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione.