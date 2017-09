Overcooked: Special Edition: l'ultima patch migliora il framerate su Switch

Dopo un' accoglienza positiva da parte della critica per le versioni, lo scorso luglio, a quasi un anno di distanza dalle altre edizioni,è sbarcato anche sucon, comprensivo di tutti i DLC precedentemente pubblicati.

Nonostante la ricetta del gioco fosse particolarmente adatta per l'ibrida di Nintendo, proprio questa versione soffriva di vistosi cali di framerate, nonché di un frame pacing non regolare che contribuiva a peggiorare la situazione. Data la natura del gameplay che richiede ai giocatori di agire velocemente, i cali di frame influenzavano pesantemente l'esperienza complessiva. Oggi, Ghost Town Games e Team 17 sono corsi ai ripari pubblicando un aggiornamento che risolve diversi bug. Oltre alla correzione del framerate, tra le altre novità si segnala un miglior sistema di controlli, un fix per un difetto riscontrato nell'HD Rumble, e l'eliminazione di una manciata di glitch, errori ed exploit.

Il lavoro di sviluppatore e publisher non si ferma però qui, dal momento che gli stessi hanno dichiarato di essere già al lavoro su una seconda patch che migliorerà ulteriormente le prestazioni. Overcooked: Special Edition è un esclusiva Nintendo Switch, mentre il titolo base è disponibile anche su PC, Xbox One e PlayStation 4.