Overwatch: il 22% dei giocatori PC utilizza schede grafiche integrate

A conferma della bontà dell'ottimizzazione di, apprendiamo oggi che ben il 22% dell'utenza PC dell'hero shooter diutilizza GPU integrate, ossia delle schede grafiche non particolarmente indicate per il gaming.

La notizia giunge dal senior software engineer Ryan Greene che, durante la GDC 2017, ha così affermato ai microfoni di PC Gamer: "Non tutti erano entusiasti all'inizio, ma più passava il tempo, e più la gente ha iniziato ad avvertire il valore del progetto. Abbiamo organizzato dei playtest nei laboratori con varie macchine, tutte configurate in modo diverso. Diverse persone ci hanno giocato, e tutti sembravano entusiasti di quanto bene girasse Overwatch".

Overwatch è disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Ricordiamo che Blizzard e Samsung collaborano per organizzare Fight for Glory, una serie di tornei dedicati ad Overwatch che faranno tappa anche in Italia in città come Roma e Milano.