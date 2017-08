Overwatch: 5 forzieri in regalo agli abbonati Twitch Prime

Continua la fruttuosa collaborazione fra: da oggi fino al 10 settembre gli utentiavranno la possibilità di riscattare gratuitamente ben cinque forzieri di

Per ottenere la ricompensa su PC vi basterà seguire questo indirizzo, effettuare il login e riscattare il codice che poi dovrete inserire nell'apposita sezione sul sito di Battle.net. Gli utenti console, invece, non dovranno fare altro che collegare il profilo Xbox Live o PlayStation Network all'account Blizzard. Segnaliamo, tuttavia, che si tratta di forzieri classici, dunque all'interno non sarà possibile trovare gli oggetti speciali dei Giochi Estivi 2017. Infine, ricordiamo ai lettori che nel mese di ottobre i membri Twitch Prime riceveranno altri 5 forzieri in omaggio.