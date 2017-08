Una delle feature più richieste di sempre dagli utenti che hanno acquistatosu console è la possibilità di verificare le statistiche di rete in tempo reale. Ebbene,ha recentemente pubblicato una patch per Xbox One e Playstation 4 che introduce proprio questa tanto attesa opzione.

Per controllare il vostro ping e le altre statistiche legate alla connessione, vi basterà attivare l'apposita voce che troverete fra le impostazioni video. L'aggiornamento, inoltre, risolve alcuni bug riguardanti Reinhardt, Sombra, Doomfist e la modalità Lucioball. Ricordiamo che sono ancora in vigore i Giochi Estivi 2017, che fino al 28 agosto vi offriranno la possibilità di acquisire nuovi costumi, pose, spray e altri oggetti cosmetici.