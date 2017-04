Overwatch: annuncio in arrivo l'11 aprile

condividerà a breve alcune novità per. Nella giornata di oggi, infatti, la software house californiana ha pubblicato un messaggio su Twitter che lascia intendere senza troppi giri di parole l'arrivo di un annuncio, fissato all'11 aprile.

Il post si riferisce a un'insurrezione avvenuta a King's Row e registrata negli archivi sette anni fa. Per il momento non è chiaro cosa possa avere in serbo Blizzard per noi; secondo alcuni, l'omonimo stage londinese subirà alcuni cambiamenti strutturali, mentre altri ipotizzano l'arrivo dell'editor delle mappe, accennato dal game director Jeff Kaplan in una recente intervista. Per scoprire di cosa si tratta non possiamo fare altro che attendere qualche giorno.