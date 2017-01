Overwatch: arriva oggi la patch per il wall glitch di Mei

Attraverso un messaggio pubblicato su battle.net ha annunciato la pubblicazione di una nuova patch diche dovrebbe correggere ildi, un fastidioso exploit che comprometteva l'equilibrio delle partite.

Il wall glitch permetteva a Mei di attraversare i muri durante le partite, rendendo il personaggio immune ai colpi degli avversari. Sembra che gli sviluppatori siano riusciti a correggere il problema, pubblicando oggi una patch che dovrebbe eliminare il fastidioso exploit di Mei. Se il glitch dovesse ripresentarsi nel corso delle partite, i giocatori sono invitati a segnalare i giocatori che ne fanno abuso, in modo che i comportamenti sospetti dei cheater non passino inosservati. Vi ricordiamo che per il personaggio di Roadhog, invece, è previsto un nerf nei prossimi aggiornamenti.