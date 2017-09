Overwatch: ban permanenti per le partite Competitive dal 27 Settembre

Con un messaggio pubblicato su Battle.net ha annunciato che a partire dal 27 settembre verranno introdotti i ban permanenti nelle partite competitive di. I ban permamenti scatteranno dopo aver accumulato tre o più ban stagionali.

I ban stagionali, tra l'altro, non dovranno essere necessariamente consecutivi. Considerando che non verranno nemmeno resettati, questo implica che un giocatore con due ban stagionali all'attivo (ricevuti per esempio nelle Stagioni 4 e 6) verrà bannato in modo permanente una volta ricevuto il terzo ban stagionale.

Il provvedimento, chiaramente, mira a scoraggiare i comportamenti scorretti adottati nelle partite competitive, dove in genere si respira un clima più agonistico e "teso" tra i giocatori. Naturalmente, ricevere un ban permanente implica non poter più partecipare alle Stagioni Competitive con l'account penalizzato, in modo definitivo e non reversibile.

Cosa ne pensate?