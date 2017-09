Overwatch: Blizzard è alla ricerca di caster di talento

Come ben saprete, nel corso dei prossimi mesi l'targatosi arricchirà di una cascata di nuovi contenuti ed eventi internazionali tra cui l', l'e la coppa del mondo. Ora il colosso di Irvine ha indetto un casting per assumere nuovi carismatici telecronisti di talento.

I nuovi broadcaster andranno ad aggiungersi al roster di telecronisti di tutto rispetto che già commentano, analizzano e arringano folle immense in occasione degli eventi organizzati da Blizzard. Il candidato ideale, secondo la call pubblicata da Blizzard, deve possedere innate doti "sociali", un'affinità naturale con la macchina da presa, una profonda conoscenza del gioco che si andrà ad analizzare nel dettaglio e capacità di strutturare e guidare un'intervista.

Se ritenete di possedere tutte queste doti e il vostro sogno è sempre stato quello di diventare un caster dei titoli Blizzard, potete sempre avanzare la vostra candidatura (ovviamente in inglese) seguendo le istruzioni riportate nella pagina dedicata alla job call. Blizzard ha già iniziato a visionare le prime candidature, dando la precedenza a quelle in lingua inglese. Le candidature dovranno pervenire a Blizzard entro il 15 dicembre prossimo, giusto in tempo per iniziare col botto. In quei giorni è infatti previsto l'avvio ufficiale della Overwatch League.