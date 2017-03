Troppi pareggi in? Presto la situazione cambierà, almeno stando alle parole di, Game Director del gioco che ha parlato delle modifiche in arrivo con un post pubblicato sul forum ufficiale del gioco.

Queste le parole di Kaplan: "Presto introdurremo nel PTR alcuni cambiamenti che diminuiranno notevolmente la quantità di partite finite in pareggio. A breve diffonderemo ulteriori dettagli a riguardo."

Nessun altro dettaglio è trapelato al momento, sembra che lo studio stia lavorando anche per ridurre il numero dei pareggi in modalità Eliminazione e Cattura la Bandiera, tuttavia Kaplan e il suo team non sono ancora pronti per rivelare i cambiamrnti in questione.