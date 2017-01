Overwatch: Blizzard commenta il nerf di Dva

Negli scorsi giorni è stato pubblicato un aggiornamento per la Regione Pubblica di Prova digrazie al quale i giocatori hanno potuto provare i con mano i cambiamenti che saranno apportati a D.Va, Ana e Roadhog.

In molti non hanno gradito il nerf dell'eroina coreana: i singoli proiettili sparati adesso fanno meno danni, ma sono aumentati di numero, mentre l'armatura è stata diminuita a favore di un icremento della salute. Geoff Goodman, designer del gioco, ha dunque deciso di illustrare i motivi dietro queste decisioni tramite un post sul forum ufficiale. Secondo lui, il depotenziamento delle bocche da fuoco rappresenta solamente un piccolo nerf, in quanto adesso i proiettili coprono più densamente la zona mirata. Lo sviluppatore ha spiegato poi che i cambiamenti all'armatura sono necessari allo scopo di rendere D.Va più debole negli scontri con gli eroi che utilizzano armi a fuoco rapido o fucili a corta distanza, come Reaper e Tracer, che allo stato attuale delle cose partono in netto svantaggio. E voi siete d'accordo con Goodman?