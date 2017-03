Overwatch: Blizzard continua ad impegnarsi per espandere il comparto narrativo

Essendo passato ormai diverso tempo dall'ultima volta in cuiha rilasciato un nuovo cortometraggio, fumetto, o altro materiale legato al comparto narrativo di, molti fan hanno iniziato a chiedersi se la compagnia non stesse pian piano abbandonando questo aspetto del suo shooter arena.

Intervenendo nel topic "Story Canceled" aperto sul blog ufficiale del gioco, il lead writer Michael Chu è intervenuto per tranquillizzare gli utenti, promettendo l'arrivo di nuovi contenuti a breve. "Come già dissi in passato, abbiamo molto su cui stiamo lavorando, con la storia di Orisa che sarà la nostra prima release dell'anno. Uno dei nostri obiettivi per il 2017, è quello di riuscire a realizzare più frequentemente contenuti e update story-related, siamo molto impegnati su questo fronte", le sue parole. "E anche qualcos'altro vi aspetta dietro l'angolo, quindi non perdetevelo!", ha inoltre concluso, stuzzicando la curiosità dei giocatori.

Overwatch è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Cosa vi aspettate in futuro da Blizzard?