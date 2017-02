Overwatch: Blizzard diffonde nuove anticipazioni sul prossimo eroe

A quanto pare il prossimo eroe difinirà per sorprendere le aspettative dei fan.ha deciso di rilasciare ulteriori indizi sul reveal con un nuovo intervento sul blog ufficiale , presentandoci un personaggio che potrebbe avere qualche legame con il nuovo eroe.

Il personaggio in questione si chiama Efi Oladele, una giovane scienziata di 11 anni che ha maturato una certa esperienza con i robot e le intelligenze artificiali. Al momento non è chiaro se Efi sarà il nuovo Eroe di Overwatch oppure, cosa più probabile, se avrà un legame particolare con quest'ultimo. L'intervista pubblicata sul blog lascia intendere che lei utilizzerà dei soldi per creare qualcosa (o qualcuno) che potrebbe essere proprio il nuovo Eroe. Non rimane che attendere altre novità direttamente da Blizzard.