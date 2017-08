Overwatch: Blizzard ha intenzione di potenziare Orisa

Orisa ha debuttato inqualche mese fa, i giocatori hanno dunque avuto modo di sperimentare con le sue abilità e sfruttare al meglio le sue potenzialità, ma nonostante ciò l'omnic di Numbani non è riuscita ad affermarsi ad alti livelli competitivi.

Fra qualche tempo, tuttavia, la situazione potrebbe cambiare. Jeff Kaplan è infatti intervenuto in una discussione sul forum ufficiale del gioco affermando che Blizzard sta sperimentando internamente alcune modifiche al personaggio che introdurranno alcuni piccoli miglioramenti. Per il momento non sono stati condivisi ulteriori dettagli, attendiamo quindi ulteriori aggiornamenti. Nel frattempo, vi ricordiamo che Doomfist è adesso disponibile anche in modalità classificata e che a breve cominceranno i Summer Games 2017.