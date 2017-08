Overwatch: Blizzard mostrerà una nuova mappa e un corto animato alla Gamescom

ha annunciato che durante la Gamescom 2017 di Colonia mostrerà in anteprima una nuova mappa e un nuovo corto animato di. I due appuntamenti sono fissati rispettivamente per il 23 e il 21 agosto.

Alle ore 18:00 di lunedì 21 agosto, Blizzard mostrerà in video un'anteprima dei contenuti giocabili presenti all'evento, mentre mercoledì 23 agosto verrà ospitata una diretta sul sito della compagnia (a questo indirizzo trovate il conto alla rovescia).

Oltre a Overwatch, i visitatori della fiera potranno giocare anche a Hearthstone (sarà messo a disposizione un nuovo eroe), World of Warcraft, Heroes of the Storm, StarCraft 2 (la mdalità co-op commander sarà giocabile per la prima volta), StarCraft: Remastered e Diablo 3.

Sulle nostre pagine trovate il programma completo della Gamescom 2017.