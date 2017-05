Overwatch: Blizzard risponde alle critiche sui forzieri dell'evento Anniversary

L'eventodiha generato alcune polemiche tra i membri della community, i quali si lamentano per l'eccessiva richiesta di crediti necessari per sbloccare tutti i 108 nuovi oggetti. Il Game Directorha espresso il suo parere con un post pubblicato sul sito ufficiale del gioco.

Queste le parole di Jeff Kaplan: "Voglio far presente che sto seguendo i topic dedicati alle ricompense dei forzieri dell'evento Anniversary, ma anche quelli incentratui sui forzieri in generale. I vostri feedback sono stati molto utile, abbiamo intavolato recentemente una discussione proprio sui pareri ricevuti la scorsa settimana. Al momento non ho alcuna modifica da segnalarvi al momento ma volevo informarvi che stiamo ascoltando i vostri feedback."

Overwatch: Anniversary andrà avanti fino al 12 giugno, al momento non sembra che Blizzard voglia modificare il sistema di ricompense dei forzieri ma non è escluso che un miglior bilanciamento di questo aspetto possa arrivare nel prossimo futuro.