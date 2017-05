Overwatch: Blizzard svela alcune idee per possibili nuovi personaggi

PCGamer ha recentemente intervistato Jeff Kaplan e Geoff Goodman di, i quali hanno parlato di potenziali idee per nuovi personaggi di, affermando di avere già archiviato numerosi spunti da poter utilizzare per dar vita a nuovi eroi.

Queste le parole di Jeff Kaplan: "Potenzialmente, non esiste un limite ai nuovi personaggi che potremo aggiungere, ma certamente dovremo fare molta attenzione a questo aspetto. Ogni nuovo eroe dovrà avere una sua personalità e non dovrà essere troppo simile agli altri già presenti nel roster. Abbiamo raccolto molte idee ma onestamente preferiamo la qualità alla quantità. Il nostro obiettivo è quello di non pubblicare più di tre o quattro nuovi eroi ogni anno."

Gli fa eco Geof Goodman: "Quando abbiamo ideato Pharah, avevamo pensato ad un personaggio in grado di volare senza mai posare i piedi a terra. Questo concept potrebbe essere esplorato in futuro, mai dire mai. Potremo creare eroi in grado di creare enormi buchi nelle pareti o magari eroi capaci di spostare oggetti da utilizzare come piattaforme, per esempio..."

Ricordiamo che fino al 12 giugno si terrà lo speciale evento Anniversary per festeggiare il primo anno di vita di Overwatch.