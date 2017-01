Overwatch: Blizzard dà il via all'evento Anno del Gallo, ecco tutti i dettagli

ha da poco dato ufficialmente il via all', nuovo evento diche si terrà da oggi al 13 febbraio interamente dedicato ai festeggiamenti per il capodanno cinese.

Durante questo lasso di tempo gli utenti potranno collezionare oltre 100 oggetti cosmetici, giocare nella mappa Torre di Lijiang alla luce dei fuochi d'artificio e combattere nella rissa inedita "Cattura il Gallo", in cui le squadre si affronteranno nel tentativo di rubare la bandiera del nemico. Fra le tante ricompense che potremo trovare nei nuovi Forzieri Lunari, segnaliamo i nuovi modelli di Mercy, Roadhog, Junkrat, D.Va, Symmetra, Reinhardt, Mei, Bastion, Zenyatta, Ana, Tracer e Winston che potete osservare nella galleria in calce alla notizia. Ricordiamo che i contenuti speciali a tema saranno sbloccabili fino alla fine dell'evento, aprendo i forzieri o usando i crediti di gioco nella Galleria Eroi.