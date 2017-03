Overwatch: possibile l'arrivo di un editor di mappe in futuro

Discutendo con i giocatori sul blog ufficiale del gioco, Jeff Kaplan, game director di, ha recentemente accennato alla possibile implementazione di un editor di mappe all'interno dell'apprezzato hero shooter di

Blizzard si dichiara estremamente desiderosa di rilasciare l'editor in futuro, ma dal momento che Overwatch è stato realizzato con un engine totalmente nuovo, non si tratterebbe di un compito facile o fattibile in breve tempo.

"Rientra fra i nostri obiettivi a lungo termine, e crediamo molto nel contenuto creato dai giocatori. Ma ci sono davvero molte sfide davanti a noi, e dovremo percorrere una strada molto lunga prima di poter rendere l'editor accessibile a tutti", le parole di Keplan.

Overwatch è disponibile su PC, PS4 e Xbox One. L'ultima patch del PTR ha modificato le abilità di Lucio.