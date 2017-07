Overwatch: buff difensivo per Roadhog in arrivo sul PTR

Il recente nerf di, che ha ridotto l'efficacia della sua potente combo, ha lasciato scontenti molti utenti che nel primo anno di vita diavevano imparato a utilizzare al meglio il personaggio.

Blizzard non ha intenzione di tornare su suoi passi, tuttavia, per garantire un miglior bilanciamento, sta pensando di potenziare le capacità difensive dell'eroe. Il principal designer Geoff Goodman ha infatti affermato sul forum ufficiale che in questo momento lo studio sta testando internamente alcune modifiche a Boccata d'aria. Nello specifico, mentre Roadhog utilizzerà l’abilità di cura potrà muoversi liberamente e subirà il 50% dei danni in meno. Lo sviluppatore ha infine dichiarato di voler lanciare queste modifiche nel PTR di Overwatch il prima possibile. Cosa ne pensate?