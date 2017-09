Overwatch: un bug nella modalità classificata sta creando problemi ai giocatori

I giocatori che si cimentano nella modalità classificata dell'sono incorsi in un bug che, in potenza, non solo rischia di far perdere centinaia di punti nel ranking, ma può addirittura portare al ban dalle partite competitive per l'intera stagione.

Tale problema, per la verità, sembra al momento abbastanza raro, anche se molti utenti si sono già affrettati a segnarlo sia su Reddit che nel forum ufficiale Blizzard. Non si sa ancora bene come possa accadere, ma alcuni giocatori ipotizzano che sia collegato a una particolare concomitanza di fattori.

In sostanza, il bug incriminato insorge nel momento in cui un giocatore si disconnette durante il caricamento della partita; in questo caso il sistema rimanderebbe i giocatori alla schermata che recita "In attesa di giocatori" (cosa che non dovrebbe succedere nei ranked match). E, dato che alla partita manca un componente per poter iniziare (e nessuno può prenderne il posto), quest'ultima tenterebbe il riavvio senza soluzione di continuità.

Per qualche ragione, i giocatori "intrappolati" nel loop infinito si sono visti decurtare centinaia di punti (dai 250 ai 600) giungendo, in diversi casi, a vedersi puniti con il ban dalla modalità competitiva per l'intera stagione. Al momento non esiste una soluzione, anche se Blizzard fa sapere di essere al lavoro per risolverlo. Sembra, secondo quanto riportato da un utente di Reddit, che il problema non sia "recente" e che egli stesso, ben tre settimane or sono, per tale bug aveva tentato di contattare il supporto Blizzard.

Il bug potrebbe avere una portata colossale, se pensiamo che proprio a partire da oggi, Blizzard ha introdotto un nuovo sistema di ban che prevede la cacciata permanente dei giocatori che avranno accumulato tre o più ban stagionali.

Voi avete riscontrato problemi nel corso delle vostre sessioni classificate?