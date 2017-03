Overwatch: cambiamenti in arrivo per Lucio e Winston?

Jeff Kaplan, game director di, ha tenuto recentemente su Reddit un Ask Me Anything nel corso del quale ha svelato alcuni dei piani in programma per il celebre arena shooter firmato

A quanto pare la software house ha intenzione di modificare alcune delle caratteristiche di Lucio. Lo sviluppatore ha affermato che l’eroe brasiliano è al momento un elemento fisso all’interno dei match competitivi di alto livello, in qualsiasi situazione. Per questo motivo, lo studio sta sperimentando diversi cambiamenti allo scopo di renderlo una scelta non sempre obbligata ma comunque utile e interessante. Kaplan ha poi rivelato che al momento Winston è l’eroe meno giocato, dunque si sta considerando di potenziarlo, anche se per il momento non è detto che i cambiamenti in prova per lui e per Lucio arriveranno nella Regione di Test Pubblico. Ricordiamo che Blizzard e Samsung hanno stretto una partnership per organizzare Fight for Glory, una serie di tornei italiani di Overwatch.