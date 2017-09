Overwatch: chat disabilitata su Xbox One per gli utenti con cattiva reputazione

Sappiamo tutti quanto sia fastidioso sentire qualcuno che, durante le sessioni di gioco continua a parlare, rumoreggiare con chissà quale orifizio del corpo (sì, capita anche questo) o - nella maggior parte dei casi - insultare con espressioni fantasiose gli altri giocatori. Su Xbox One Blizzard sperimenta una nuova soluzione.



Recentemente, persino Jeff Kaplan è intervenuto in merito a questo enorme problema, postando un video in cui si scagliava contro la "tossicità" che inquina la community dell'hero shooter targato Blizzard e rallenta in modo deciso lo sviluppo di nuovi contenuti, danneggiando quindi gli stessi appassionati. Ora, per ciò che concerne la console Microsoft, pare che gli utenti che "godono" della reputazione "Avoid Me" (ovvero la peggiore reputazione in assoluto) non possano nemmeno utilizzare la chat vocale, in quanto disabilitata.

In precedenza, il problema con tale particolare tipologia di giocatore veniva arginata da Blizzard semplicemente attraverso un matchmaking dedicato, in cui gli "Avoid Me" potevano giocare, attraverso server dedicati, solo con altri giocatori aventi la medesima reputazione. Criminali con criminali, insomma, come l'ora d'aria in carcere. La soluzione, però, non è mai parsa quella migliore, portando Blizzard ad adottare la strategia del "silenziamento", oltre ai ban permanenti. La pecora nera del gruppo, quindi, potrà tornare a giocare con tutti gli altri giocatori ma, almeno, non potranno disturbare.

Una bella trovata, certo, ma solitamente questi soggetti non si limitano a insultare. I comportamenti scorretti in game e i vari trollaggi per distubare il gioco rimangono, purtroppo, una criticità difficilmente arginabile.