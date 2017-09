Overwatch: la concept art di uno studente ha attirato l'attenzione di Blizzard

Qualche giorno fa un giovane studente di "", come si è definito, ha pubblicato il proprio lavoro sul forum ufficiale di, ricevendo immediatamente il plauso non solo dell'intera community ma, addirittura, dello stesso

Il lead designer di Overwatch, infatti, ha partecipato attivamente al thread, complimentandosi con il giovane (il cui nome è Mapithak Weerawan) per il lavoro svolto e per il grande talento dimostrato nella sua realizzazione.

Lo studente non si è limitato a proporre idee per un nuovo eroe chiamato Tara; è andato oltre, proponendo addirittura il concept di una nuova mappa di gioco chiamata Arun Town (ricca di elementi esotici provenienti dalla cultura indocinese) e pubblicando un esaustivo portfolio in cui ha presentato con una minuzia degna del miglior designer, ogni singola caratteristica della propria creazione, nonché il background della combattente. Anzitutto Tara, la nuova eroina, sembra assumere un ruolo di Supporto che si estrinseca sostanzialmente attraverso due abilità: "Bubble" (l'arma della giovane spara una bolla capace di bloccare un nemico all'interno di essa per due secondi) e un Healing Drone, in grado di curare tutti gli alleati nell'arco di un metro e mezzo.

Lo stesso design dell'eroina di nazionalità thailandese (ricco di skin alternative e una palette cromatica esplosiva) appare davvero degno di nota ed è basato sulla livrea sgargiante del pesce d'acqua dolce comunemente conosciuto come Pesce Combattente Siamese. Ciò deriva dal particolare background "storico" messo in piedi dal ragazzo, che vede Tara nei panni di una protettrice indefessa dell'ambiente marino.

Come abbiamo già detto, il lavoro svolto è mastodontico e la community appare davvero entusiasta dell'idea, arrivando persino a pregare il team di sviluppo di assumere il giovane. Ora, non sappiamo se ciò avverrà; quel che è certo è che il ragazzo non solo ha talento, ma ha saputo anche farsi una bella pubblicità. Vedremo se il buon Jeff lo terrà in debita considerazione.