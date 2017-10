Overwatch Contenders: 123 ha già rimpiazzato Tonic per i Playoff

Nella giornata di ieri vi avevamo anticipato la situazione del team europeo, costretto a partire per i Playoff di Los Angeles senza il proprio tank, membro attivo della squadra sin dalla sua fondazione,. Fortunatamente, la squadra aveva un piano di riserva.

Come vi avevamo raccontato, il povero Tonic (il cui main è sempre stato Wiston) è incorso in un spiacevolissimo inconveniente. Il tank in forza al team europeo 123, qualificatosi per i Playoff della competizione Overwatch Contenders che si terranno alla nuovissima Blizzard Arena di Burbank, si è visto negare il visto d'ingresso negli Stati Uniti. Il team, quindi, ha dovuto improvvisamente cambiare i programmi e modificare in corsa la formazione che parteciperà all'imminente evento. Pare, comunque, che con la sostituzione, al team, non sia andata proprio male.

123, infatti, ha "assunto" per tutta la durata degli Overwatch Contenders un giocatore appartenente alla famosa squadra professionistica statunitense NRG. Stando a quanto riportato, infatti, il posto lasciato libero dal povero Tonic verrà occupato da David "nomy" Ramirez, anch'egli esperto tank e giocatore della prima ora dell'hero shooter Blizzard. "Nomy", dopo un periodo passato in un team di seconda fascia, all'inizio di settembre ha firmato per gli NRG, entrando ufficialmente nel gotha dell'eSport a stelle e strisce.

Il piano B dei 123, in potenza, può rivelarsi vincente; ma non possiamo non sottolineare il fatto che la squadra non conosce il modo di giocare di Nomy e, data l'imminenza dell'evento (si svolgerà questo week end, non avrà modo di potersi allenare con il nuovo tank. Il problema, dunque, sta tutto nella sinergia del gruppo che è venuta a mancare e, probabilmente, non basteranno poche partite – peraltro di importanza fondamentale – per riuscire a ricostruirla.