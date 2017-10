Overwatch Contenders: a un giocatore russo è stato negato il visto per gli USA

Un giocatore del team europeo "", qualificatosi per i Playoff dell', si è visto negare il visto d'ingresso negli Stati Uniti.

È stato lo stesso Denis "Tonic" Rulyov, questo il nome del componente del team Overwatch "123", a denunciare il fatto attraverso un laconico Tweet.

Il giocatore è un componente attivo del team sin dalla costituzione di quest'ultimo e ha giocato un ruolo rilevante (con un main role Tank con il suo Wiston) nei successi inanellati dalla squadra russa nel corso della stagione regolare di Overwatch Contenders. Ufficialmente, il team si è qualificato per i Playoff al terzo posto.

"Tonic" ha viaggiato sino in Ucraina per richiedere il visto d'ingresso negli States; operazione che si è rivelata più difficile del previsto, a causa della riduzione del personale diplomatico statunitense presso l'ambasciata per il periodo agostano. Per questo la procedura relativa alla richiesta dei visti d'ingresso per cittadini russi è stata sospesa e "Tonic" non ha potuto ottenere il suo visto.

Ora il team 123 dovrà fare a meno di una colonna portante della squadra; un componente che, con le sue giocate è riuscito a far ottenere alla squadra russa il biglietto d'accesso ai Playoff che, lo ricordiamo, si svolgeranno alla nuovissima Blizzard Arena di Burbank il prossimo week end.

Domenica 7 ottobre, il team 123 scenderà nell'Arena per sfidare Team Gigantti. Vedremo come si comporteranno i ragazzi russi dopo questa tegola che li ha costretti a modificare la composizione della squadra in corsa.