Overwatch: disponibile la nuova mappa Oasis, ecco il trailer

ha pubblicato un trailer introduttivo per, la nuova mappa multiplayer dipensata per la modalità Controllo, disponibile a partire da oggi per tutti i giocatori del noto sparatutto a squadre.

Svelata in occasione del BlizzCon 2016, Oasis ci porta in una città tecnologicamente avanzata costruita nel deserto dell'Iraq, fondata da un gruppo di scienziati con l'intento di trasformare una zona arida in un vivace centro abitato. Si tratta di una mappa pensata per la playlist Controllo, disponibile a partire da oggi per tutti i giocatori di Overwatch: il trailer riportato in cima ve la presenta nel dettaglio, confermando la presenza di una piattaforma per i salti e di numerosi pericoli ambientali.