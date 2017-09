Overwatch: disponibile il nuovo aggiornamento che include la mappa Junkertwown

E' ora disponibile per il download su tutte le piattaforme il nuovo aggiornamento di. Questo update introduce una nuova mappa e apporta varie modifiche alle abilità di due personaggi, ovvero

La nuova mappa è Junkertown, città di origine di eroi come Junkrat e Roadhog, già disponibile da alcun settimane sui Server Pubblici di Prova e ora accessibile a tutti. Per quanto riguarda le abilità di personaggi citiamo alcuni cambiamenti apportati: Mercy non avrà più a disposizione Resurrezione come Ultra, al suo posto subentra il potere Valkyria, sebbene Resurrezione resti comunque nel loadout del personaggi. D.Va invece gode ora dell'abilità Micro Missili mentre Matrice Difensiva si consumera più rapidamente rispetto al passato.

Per il changelog completo del nuovo aggiornamento di Overwatch vi rimandiamo a questo indirizzo.