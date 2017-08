Overwatch: disponibile la patch che introduce Deathmatch e Deathmatch a Squadre

ha pubblicato la patch 1.14 per il suo sparatutto, ampliando l'offerta ludica con l'introduzione delle modalità Deathmatch e Deathmatch a squadre. Le due tipologia di partita erano precedentemente disponibili solo sui PTR.

Deathmatch vedrà incontri di 8 giocatori: ogni uccisione inflitta garantirà un punto, mentre quelle subite ne sottrarranno uno. I punteggi saranno tracciati e consultabili attraverso una nuova scoreboard. L'aggiornamento vede inoltre l'introduzione della nuova mappa Chateau Guillard, abitazione ancestrale di Widowmaker collocata nel sud-est della Francia.

Deathmatch a Squadre si svolgerà con le medesime regole della modalità Deathmatch, ma questa volta a contendersi la vittoria finale saranno due squadre composte da quattro giocatori. Di seguito vi elenchiamo tutte le mappe che potranno essere giocate in Deathmatch e Deathmatch a Squadre:

Dorado

Eichenwalde

Hanamura

Hollywood

Horizon Lunar Colony

King’s Row

Temple of Anubis

Volskaya Industries

Mappe giocabili solo in modalità Deathmatch a Squadre

Black Forest

Castillo

Ecopoint: Antarctica

Necropolis

Alcune delle mappe sopraelencate hanno subito cambiamenti per le nuove modalità, come una riduzione dell'area utilizzabile e l'aggiunta di punti di respawn tattici. L'aggiornamento 1.14 introduce inoltre la possibilità di segnalare i giocatori su PlayStation 4 e Xbox One. Seguendo questo collegamento potete consultare le Note della Patch (al momento solo in lingua inglese).

Overwatch è disponibile su PC e console.