Overwatch: Doomfist avrebbe dovuto far parte del roster al lancio

è entrato a far parte del roster di Overwatch sono nel corso di questa settimana, ma l'eroe sarebbe dovuto essere uno dei personaggi disponibili al lancio dello shooter arena di Blizzard.

"Divenne abbastanza palese che la gente fosse interessata a Doomfist e che lo volesse vedere presente al lancio", le parole del lead writer Michael Chu, qui riferendosi ad una build antecedente al debutto del gioco avvenuto il 26 maggio 2016.

Nel corso del tempo, Blizzard ha poi continuato a modificare il concept alla base del personaggio, rischiando così di stravolgere l'idea originale per cui Doomfist era stato realizzato: questo ha convinto la compagnia a rimandare il suo arrivo, come confermato dal designer Geoff Goodman. "Per quanto divertente fosse, si stava allontanando dall'idea originale di Doomfist. Non è un wrestler, non è un luchador".



