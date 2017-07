Dopo aver passato qualche tempo nella Regione Pubblica di Prova,si appresta a debuttare nel roster diha oggi annunciato che il tanto atteso eroe sarà disponibile su PC e console a partire dal prossimo 27 luglio.

In aggiunta, la software house ha pubblicato un filmato speciale dedicato al personaggio in cui gli sviluppatori ci parlano del processo dietro la sua creazione e del ruolo che ricopre all'interno della lore del gioco. Per tutti i dettagli e le informazioni sulla storia e sulle abilità di Doomfist, vi consigliamo di leggere il nostro articolo di approfondimento. Ricordiamo che a breve saranno anche introdotti alcuni cambiamenti per Zarya, Reinhardt, McCree e Reaper.