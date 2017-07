Overwatch: Doomfist è ora disponibile con l'ultimo aggiornamento

Nella giornata di oggi,ha aggiornato il suo sparatutto multiplayer,, introducendo il nuovo personaggio, precedentemente disponibile solo attraverso il

Dotato di carisma e ambizione, Doomfist è un abile stratega e uno dei leader di Talon. Con base operativa in Nigeria, Doomfist è un eroe d'attacco imponente, dotato di potenti abilità da mischia. Tra le novità introdotte dall'update troviamo una ricalibrazione del tempo di resurrezione, misura adottata per limitare le strategie di stallo difensivo quando la squadra in attacco ha un chiaro vantaggio e gioca aggressivamente. Risolti anche diversi problemi, tra cui quello che impediva l'aggiornamento delle statistiche "Record Partita" e l'improvvisa cessazione dell'audio del match.

Troverete tutte le numerose correzioni e le modifiche agli eroi consultando le note della patch ufficiali a questo indirizzo. Overwatch è disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4.