Overwatch: ecco i dettagli dell'ultimo aggiornamento PTS

Nella giornata di ieri, l'aggiornamento PTS di Overwatch ha introdotto la nuova mappa Horizon Lunar Colony, ma i cambiamenti apportati allo sparatutto competitivo di Blizzard Entertainment non finiscono qui.

Per cominciare, all'interno dei loot sono state introdotte due nuove skin leggendarie che comprendono Oni Genji e Officer D.Va. Le partite personalizzate, e la ricerca delle stesse, offrono ora l'opzione per la modifica del giocatore e la gravità dei proiettili. In aggiunta, potrà essere personalizzata l'altezza dei salti.

Tra i bilanciamenti degli eroi, troviamo un buff riguardante l''abilità Deadeye di McCree, il cui tempo per iniziare il target lock sul bersaglio è stato ridotto da 0.8 secondi a soli 0.2, mentre il danno accumulato dopo il primo secondo dall'attivazione passa da 20 a 80.

L'abilità The Reaping di Reaper subisce alcuni cambiamenti: oltre ad essere stati rimossi i globi rigeneranti, ora sarà recuperato in energia il 20% dei danni causati agli eroi.

Modifiche, infine, anche per Roadhog, che si avvantaggia di una riduzione del 20% sull'hitbox della testa. Il rateo di fuoco aumenta del 30% e il caricatore dell'arma passa da 4 a 5 colpi.

Per tutte le molteplici novità e correzioni introdotte con l'update PTS, vi invitiamo a consultare il patch note ufficiale. Overwatch è disponibile per PC, Xbox One e PlayStation 4.