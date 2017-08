Overwatch: ecco "In marcia", il nuovo corto animato dedicato a Mei

Come promesso qualche giorno fa , nel corso della diretta diper la, che si è appena conclusa, la software house ha rivelato "In marcia", il nuovo corto animato di, questa volta dedicato a Mei, che ci permette di approfondire il passato del personaggio.

Mei, una delle climatologhe più esperte del mondo, faceva parte di un'iniziativa nata allo scopo di trovare una soluzione al problema del consumo di risorse che affliggeva la Terra. Durante una spedizione all'Osservatorio in Antartide, lei e il suo team vennero colpiti da una violenta tempesta che li isolò completamente, e decisero così di ibernarsi in attesa dei soccorsi. Questi, purtroppo, non giunsero mai, e Mei, l'unica sopravvissuta della sua squadra, si risvegliò 9 anni dopo, trovando il mondo radicalmente cambiato. Il corto parte proprio da qui, e ci racconta come ha fatto Mei a trasmettere le preziose informazioni raccolte dopo essersi risvegliata. Lasciandovi alla visione, ricordiamo che durante la fiera tedesca Blizzard ha presentato la nuova mappa Junkertown, ambientata in Australia, in arrivo a breve.