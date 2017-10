Nei giorni scorsi, un leak pubblicato su reddit annunciava il ritorno dell'evento stagionale dia tema Halloween, e oggi arriva la conferma attraverso il profilo Twitter ufficiale: l'sarà disponibile a partire dal prossimo 10 ottobre.

Il cinguettio - consultabile in calce alla notizia - è stato accompagnato da un breve video teaser che, sebbene non riveli molto sull'evento, porterà alla mente dei giocatori le chicche proposte lo scorso Halloween, come le skin a tema per gli eroi e la modalità PvE Junkenstein’s Revenge. Al momento sono tutte le informazioni di cui disponiamo, ma continueremo a tenervi aggiornati su tutte le novità relative all'evento di Halloween per Overwatch.