Overwatch, Fall of Light e Destiny 2 Stendardo di Ferro giocati oggi in diretta!

Sono ben tre gli appuntamenti di oggi con i gameplay targati Everyeye Live: per la giornata odierna abbiamo in programma trasmissioni dedicate ae il Community Event didurante il quale affronteremo locon la community.

Il live gameplay di Overwatch (incentrato sullo speciale evento Halloween Terror) andrà in onda a partire dalle 15:00 mentre alle 17:00 spazio a Fall of Light, titolo di cui avete letto la recensione recentemente sulle pagine di Everyeye. Infine, alle 21:00 saremo in diretta per affrontare lo Stendardo di Ferro in compagnia della community, se volete participare potete lasciare un messaggio qui sotto o sulla chat di Twitch.

Gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta sui nostri canali Twitch e YouTube: vi invitiamo a iscrivervi a Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, inoltre la registrazione è necessaria per poter interagire in diretta con la redazione e la community.