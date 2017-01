Overwatch festeggia il Capodanno Cinese con l'evento Year of the Rooster

Con un brevissimo teaser pubblicato su Twitter,ha annunciato che il 24 gennaio prenderà il via il nuovo evento stagionale di, intitolato(L'Anno del Gallo) e dedicato al Capodanno Cinese.

Purtroppo al momento non ci sono altri dettagli su questo evento, ma sembra che per l'occasione gli sviluppatori abbiano preparato una serie di outfit e skin a tema per i principali personaggi del gioco, tra cui D.Va e Mei. L'evento dedicato al Capodanno Cinese segue quelli dedicati ad Halloween e al Natale, inoltre per il 2017 sono previsti nuovi appuntamenti, tra cui presumibilmente anche iniziative speciali per la festa di San Valentino.