Overwatch festeggia il suo primo anniversario un evento e un'edizione GOTY

All'incirca un anno fa uscii Overwatch, lo sparatutto in prima persona a squadre sviluppato da Blizzard Entertainment. Un recente video pubblicato dalla software house celebra il suo primo anniversario e annuncia un nuovo evento per l'occasione.

Overwatch Anniversary - questo il nome dell'evento - si terrà dal 23 maggio al 12 giugno. Sebbene non siano stati forniti ulteriori dettagli, è plausibile attendersi nuove emote, spray, battute e skin da sbloccare per i personaggi.

Le novità non finisco qui: Blizzard Entertainment ha annunciato che pubblicherà Overwatch Game of the Year Edition. Questa versione, disponibile solo in digitale per PC, Xbox One e PlayStation 4, conterrà il gioco base, le skin che furono incluse nella Origin Edition e 10 casse loot gratuite. L'acquisto garantirà inoltre degli oggetti a tema Overwatch in Diablo III, World of Warcraft, Starcraft II, e Heroes of the Storm.

Per festeggiare il suo primo anniversario, Overwatch potrà essere provato gratuitamente da tutti dal 26 al 29 maggio.