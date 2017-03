Overwatch Fight for Glory: Samsung ha bisogno di eroi, accetti la sfida?

presentano Fight for Glory , una serie di sei tornei promossi da. Quattro fasi eliminatorie si terranno online con seminfinale e fase finale live dalladi Milano mentre due si disputeranno ad aprile durante Torinocomics e Romics di Roma.

I vincitori dei sei eventi si scontreranno il 27 e 28 maggio per guadagnarsi un posto nel team Samsung Gaming Monitor per dodici mesi. Di seguito, il calendario completo degli appuntamenti di Overwatch Fight for Glory:

19 Marzo – Samsung Smart Arena Via Mike Bongiorno 9 – Evento di Apertura

26 Marzo – Samsung Smart Arena Via Mike Bongiorno 9

08-09 Aprile – Romics

22-23 Aprile – Torino Comics

14 Maggio – Samsung Smart Arena Via Mike Bongiorno 9

21 Maggio – Samsung Smart Arena Via Mike Bongiorno 9

27–28 Maggio – Samsung Smart Arena Via Mike Bongiorno 9 – Grand Final

Durante le tappe live, i partecipanti giocheranno sul nuovo monitor curvo da gaming Samsung CFG70, vincitore di un Good Design Awards nel 2016, premio riservato agli schermi con il miglior design. Per il regolamento completo e l'iscrizione alle varie tappe vi rimandiamo al sito ufficiale dell'evento. Ogni team che raggiungerà le semifinale percepirà un rimborso pari a 270 euro.

Di seguito, il Prize Pool della finalissima:

1° Team Classificato: 900€

2° Team Classificato: 600€

3° Team Classficato: 450€

4/6° Classificati: 300€

Tutte le tappe potranno essere seguite in diretta streaming sul canale Twitch di Samsung Italia. Sei pronto per accettare la sfida? Lotta per la gloria e porta al successo il tuo team! Siete giocatori solitari e non avete ancora un team? In questo caso, provate a cercare nuovi alleati nello spazio qui sotto dedicato ai commenti, lanciate il vostro appello e formate una squadra per partecipare al Samsung Fight for Glory!