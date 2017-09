Overwatch: Finalmente una data d'inizio per la Overwatch League

Dopo mesi di attese e incertezze,ha finalmente svelato la data inaugurale per la, che vedrà confrontarsi alla Blizzard Arena di Burbank dodici team provenienti da tutto il mondo.

Molto si è scritto sulla volontà di Blizzard di puntare fortemente sull'eSport e altrettanto si è detto sul presunto insuccesso dell'iniziativa "Overwatch League", date le difficoltà tecniche nel trovare arene e investimenti adatti allo scopo negli Stati Uniti, ma non solo. Sembrava, infatti, che la Lega – nata per coinvolgere i giocatori di tutto il mondo – fosse in realtà destinata a rimanere confinata proprio nell'ambito regionale americano, a causa dell'incapacità di coinvolgere altre regioni come, ad esempio, l'Europa. Sino ad ora, in effetti, l'unica sede europea è stata individuata a Londra, mentre di altri paesi nemmeno l'ombra.

Qualcosa, però, sembra essersi sistemato nelle ultime settimane, con l'accordo raggiunto con tre squadre in grado di smuovere un budget multimilionario: ComCast (per rappresentare Philadelphia); OpTic Gaming (per Huston) e Team Envy (Dallas). Comcast Spectacor, per intenderci, è un'azienda specializzata in sport e intrattenimento, la quale, oltre a gestire centinaia di stadi, arene e altre location in Canada, Singapore e Stati Uniti, è proprietaria anche dei Philadelphia Flyers, squadra di hockey professionistica. Gli ultimi tre team vanno ad aggiungersi i rappresentanti di Los Angeles, Seoul, Miami, New York, Londra, San Francisco, Shanghai

Vedremo se, con l'avvio del campionato, anche il Vecchio Continente riuscirà ad uscire dall'immobilismo in cui si trova.

Intanto, come anticipavamo, Blizzard ha finalmente comunicato la data d'inizio della regular season. La prima stagione inizierà ufficialmente il 10 gennaio e si protrarrà sino a giungo, con i Playoff e le finalissime previste per il prossimo luglio. La lunga stagione competitiva verrà preceduta da una preseason che inizierà il 6 dicembre e vedrà i dodici team ammessi confrontarsi in exibition match amichevoli senza nessuna velleità di classifica.

Ogni giornata di campionato verrà ospitata nella nuovissima Blizzard Arena di Burbank, una volta sede del famosissimo Tonight Show e ora interamente ristrutturata dal colosso californiano per trasformarla nella "casa eSport" per tutti i propri titoli.