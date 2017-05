Overwatch Game of the Year Edition disponibile su PlayStation 4 e Xbox One

Nelle scorse ore,ha dato il via all'eventoper festeggiare il primo anniversario die per l'occasione ha pubblicato ladel gioco, ora disponibile su PlayStation Store e Xbox Store al prezzo di 39,99 euro.

Overwatch Game of the Year Edition include il gioco completo (aggiornato), dieci forzieri bonus, cinque modelli Origins, la mascotte Piccolo Winston per World of Warcraft e il personaggio di Tracer per Heroes of the Storm. Al momento la GOTY Edition è disponibile solamente gli store digitali di PlayStation 4 e Xbox One, non è chiaro se questa edizione arriverà anche su Battle.net o sul mercato retail. Ricordiamo che l'evento Overwatch Anniversary è attualmente in corso e andrà avanti fino al 12 giugno.