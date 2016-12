Overwatch ha generato entrate per oltre 500 milioni di dollari nel 2016

Secondo una ricerca di SuperData,è stato il gioco PC di maggior successo del 2016. La società ha analizzato il mercato dei giochi premium (a pagamento, quindi) per computer, scoprendo come il titoloabbia incassato più di altri colossi come

SuperData parla di entrate pari a 585.6 milioni di dollari per l'Hero Shooter di Blizzard, circa il 10% del valore dell'intero mercato dei giochi PC, pari a 5.4 miliardi di dollari divisi tra Europa (2.7 miliardi) e Nord America (1.8 miliardi).

Al secondo posto nella classifica dei giochi per PC più redditizi dell'anno troviamo Counter-Strike Gloal Offensive con 257.2 milioni di dollari, seguito da Guild Wars 2 (91 milioni), Minecraft (88.7 milioni) e Fallout 4 (74.9 milioni). Cosa ne pensate di queste cifre?