Overwatch: le novità della quarta stagione mostrare su Twitch dalle 17:00

Nuovo appuntamento targato Everyeye Live: a partire dalle 17:00 di oggi (mercoledì 1 marzo) la redazione di Everyeye sarà in diretta su Twitch per giocare cone discutere delle novità della nuova stagione.

In contemporanea con l'avvio della Season 4, Blizzard ha pubblicato una corposa patch che aggiunge il Game Browser, la modalità Cattura la Bandiera e presenta un ribilanciamento delle abilità di alcuni personaggi. Tantissime novità che vi mostreremo oggi pomeriggio alle 17:00 sul canale Twitch di Everyeye: vi invitiamo a iscrivervi per ricevere una notifica pochi minuti prima della trasmissione, l'iscrizione inoltre è obbligatoria per poter interagire in chat con la redazione e la community durante le dirette di Everyeye Live.