Overwatch giocato su Twitch dalle 15:00 alle 17:00

Torna l'appuntamento del giovedì con: a partire dalle ore 15:00, sarà in diretta su Twitch con il suo clan per giocare con, Hero Shooter dipremiato come Game of the Year ai Game Awards 2016 del primo dicembre.

Il live gameplay di Overwatch in compagnia di RapiDNade è previsto per le 15:00 di oggi pomeriggio (giovedì 22 dicembre 2016) e andrà in onda come di consueto sul nostro canale Twitch. Vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Twitch di Everyeye.it per ricevere una notifica pochi minuti prima della trasmissione, l'iscrizione inoltre è obbligatoria per poter interagire in chat con la redazione e la community durante le dirette di Everyeye Live.